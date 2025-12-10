Ученые нашли древнейшие в Европе следы костра возрастом 400 тысяч лет

В английском графстве Суффолк антропологи сделали открытие, представившее собой древнейшие из известных на европейском континенте свидетельства использования огня. Следы костра, разведенного первыми европейцами приблизительно 400 тысяч лет назад, значительно старше предыдущей подобной находки, чей возраст, по данным пресс-службы Британского музея, составлял всего 50 тысяч лет.
По мнению профессора Криса Стингера из Национального исторического музея, люди, впервые добывшие огонь на территории современной Британии, скорее всего, были ранними неандертальцами. Подтверждением этому служат особенности строения окаменелостей, обнаруженных в графстве Кент в слоях той же эпохи, а также находки в испанской пещере Атапуэрка. Более того, из останков неандертальцев, найденных в этой местности, ученым удалось извлечь древнюю ДНК.
Открытие было сделано в ходе раскопок в глиняном карьере близ деревни Барнэм, расположенной в северной части Суффолка. В ледниковую эру этот регион Англии находился недалеко от края ледяного щита, чьи периодические движения оставили после себя множество каналов и осадочных пород.
Изучая слои на дне одного из таких каналов, сформировавшихся около 400 тысяч лет назад, исследователи обнаружили многочисленные артефакты, созданные человеком. Среди них были обломки орудий труда и фрагменты пирита, минерала, содержащего серу. Этот минерал редко встречается в данной части Великобритании, однако до сих пор используется некоторыми австралийскими аборигенами для высекания огня.
Это наблюдение побудило ученых к поиску признаков кострищ в Барнэме. Для этого они проанализировали состав и физические характеристики темных отложений грунта, найденных вблизи артефактов, а также использовали инфракрасные спектроскопы для изучения этих почв. Анализ показал, что участок стоянки древних неандертальцев неоднократно нагревался до температуры 400−600 градусов Цельсия в течение четырех и более часов. Также в почве был обнаружен характерный набор органических соединений, возникающих при сгорании растительности.
Ранее, как отмечают ученые, антропологи находили аналогичные артефакты и следы костров на стоянках неандертальцев во Франции, датируемые примерно 50 тысячами лет назад. Обнаружение кострища в Барнэме отодвигает время первого использования огня в Европе на 350 тысяч лет в прошлое, подчеркивая важную роль огня в выживании древних обитателей континента в условиях сурового климата ледникового периода.
Ранее сообщалось, что в Турции нашли уникальный храм фригийцев, спрятанный в горном массиве.