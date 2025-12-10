Великобритания признала, что тайно направляла десантников своей страны на Украину. Об этом сообщает агентство Press Association (PA).
Отмечается, что данный факт был предан огласке после инцидента с военнослужащим из Великобритании, погибшим на территории Украины 9 декабря. Мужчина получил ранения во время инцидента на испытаниях вооружений украинскими вооруженными силами вдали от зоны ведения боевых действий.
Как сообщал KP.RU, иностранные наемники часто встречаются на территории Украина, причем не только в зоне конфликта. По данным издания Guardian, всего на Украине находятся свыше 100 военных из Великобритании.
Помимо них, на украинской территории также присутствуют военнослужащие из Германии, США, Франции, Польши и других стран, поддерживающих киевский режим.