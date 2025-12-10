PA: Лондон признал, что тайно отправлял британских десантников на Украину

Отмечается, что данный факт был предан огласке после инцидента с военнослужащим из Великобритании, погибшим на территории Украины 9 декабря. Мужчина получил ранения во время инцидента на испытаниях вооружений украинскими вооруженными силами вдали от зоны ведения боевых действий.