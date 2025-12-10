Российская «дочка» Google добилась ареста 100 проентов акций Google France

Имущество французского подразделения Google во Франции было арестовано по иску российской дочерней компании, ныне находящейся в процессе банкротства. Как сообщил партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян в среду, 10 декабря, Google France получила приказ о немедленном аресте ста процентов своих акций.
Основанием послужило решение российского суда от октября 2023 года, признавшего ООО «Гугл» банкротом. Ранее российские суды признали неправомерным перечисление материнской компании в США около 9,5 миллиарда рублей в виде дивидендов в 2021 году, а также выплату налогов на эту сумму (500 миллионов рублей).
По словам Зурабяна, арест был наложен превентивно, чтобы не допустить начала процедуры банкротства французского подразделения до рассмотрения дела по существу во Франции. Взыскание на арестованное имущество будет обращено в случае удовлетворения иска, что позволит направить средства на погашение требований российских кредиторов. Головная американская компания и французское подразделение имеют право обжаловать данное решение, передает РИА Новости.
3 декабря столичный суд оштрафовал американскую компанию Google на 3,8 миллиона рублей за неудаление контента в интернете.