Российская «дочка» Google добилась ареста 100 проентов акций Google France

По словам Зурабяна, арест был наложен превентивно, чтобы не допустить начала процедуры банкротства французского подразделения до рассмотрения дела по существу во Франции. Взыскание на арестованное имущество будет обращено в случае удовлетворения иска, что позволит направить средства на погашение требований российских кредиторов. Головная американская компания и французское подразделение имеют право обжаловать данное решение, передает РИА Новости.