Ума Турман похвалила русские бани в Нью-Йорке

Ума Турман поделилась впечатлениями о русских банях в Нью-Йорке, отметив, что это одно из её любимых мест для отдыха и восстановления.
Актриса подчеркнула, что регулярно посещает бани и искренне советует их всем, кто уделяет внимание своему самочувствию и физической форме.
«Пытаюсь оставаться очень клевой в очень горячих русских банях», — с улыбкой заметила она.
Ранее американский боец ММА Джефф Монсон также заявил о своей любви к русской бане. По его словам, он начал ходить в русские бани в 2013 году и с тех пор это стало частью его культуры.