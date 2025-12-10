Ричмонд
Ума Турман похвалила русские бани в Нью-Йорке

Актриса Ума Турман заявила, что поход в русские бани — её любимый вид отдыха.

Источник: Аргументы и факты

Ума Турман поделилась впечатлениями о русских банях в Нью-Йорке, отметив, что это одно из её любимых мест для отдыха и восстановления.

Актриса подчеркнула, что регулярно посещает бани и искренне советует их всем, кто уделяет внимание своему самочувствию и физической форме.

«Пытаюсь оставаться очень клевой в очень горячих русских банях», — с улыбкой заметила она.

Ранее американский боец ММА Джефф Монсон также заявил о своей любви к русской бане. По его словам, он начал ходить в русские бани в 2013 году и с тех пор это стало частью его культуры.