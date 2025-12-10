Бывший депутат Верховной рады оказался в числе Героев России

Андрей Деркач был депутатом Верховной рады шести созывов (с III по IX), впервые избравшись в 1998 году от блока «Трудовая Украина». В последующих созывах он представлял Партию регионов, а затем стал внефракционным депутатом. В 2022 году политик покинул Украину, а в январе 2023 года указом президента Владимира Зеленского был лишён украинского гражданства.