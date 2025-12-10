Бывший депутат Верховной рады оказался в числе Героев России

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации бывшему депутату Верховной рады Украины, а ныне сенатору от Астраханской области Андрею Деркачу.
Как сообщает газета «Коммерсантъ», о награждении официально не объявлялось, информация стала известна 10 декабря во время пленарного заседания Совета Федерации, где сенаторы поздравляли коллег, удостоенных «Золотой Звезды».
Андрей Деркач был депутатом Верховной рады шести созывов (с III по IX), впервые избравшись в 1998 году от блока «Трудовая Украина». В последующих созывах он представлял Партию регионов, а затем стал внефракционным депутатом. В 2022 году политик покинул Украину, а в январе 2023 года указом президента Владимира Зеленского был лишён украинского гражданства.
Ранее сообщалось, что Герой России из Серпухова рассказал о боях за Авдеевку, Торецк и Суджу.
