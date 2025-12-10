Вынесен приговор работникам агропредприятия Червенского района, скрывшим падеж 184 голов КРС

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Червенского района поддержала в выездном судебном заседании государственное обвинение по уголовному делу в отношении четырех должностных лиц предприятия АПК. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Минской области.
47-летний обвиняемый, работая в должности руководителя сельхозпредприятия, достоверно знал о непроизводительном выбытии крупного рогатого скота (КРС) с января 2023 года по ноябрь 2024 года. При этом он неоднократно давал незаконные указания подчиненным ему работникам о сокрытии фактов падежа животных.
Выполняя незаконные указания директора, главный ветеринарный врач, бригадир молочно-товарной фермы, зная о фактах падежа животных по причине их ненадлежащего выращивания и содержания, внесли в официальные документы заведомо ложные сведения о якобы отсутствии таких фактов.
В результате противоправных действий обвиняемых оказался сокрыт падеж 184 голов КРС.
Бухгалтер сельхозпредприятия внесла в официальные документы заведомо ложные сведения и записи якобы об отсутствии падежа и о фактическом наличии на молочно-товарной ферме (МТФ) указанных 184 голов. Затем предоставила отчеты о состоянии животноводства в отдел статистики Червенского района Главного статистического управления Минской области, что повлекло искажение данных государственной статистической отчетности.
Мотив у обвиняемых один — создать видимость благоприятной экономической обстановки в хозяйстве, избежать привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности за допущенные факты падежа КРС, а также критики со стороны вышестоящего руководства.
На основании ч.2 ст. 426 УК бывшему руководителю сельхозпредприятия назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года со штрафом в размере 350 базовых величин (Br14,7 тыс.) и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций, на срок пять лет. В соответствии со ст.77 суд отсрочил исполнение основного наказания в виде лишения свободы на два года.
На основании ч.1 ст. 427 УК главному ветеринарному врачу и бригадиру МТФ каждому назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1,5 года с удержанием в доход государства 15% из заработка по основному месту работы, но не менее одной базовой величины ежемесячно.
Бухгалтеру предприятия на основании ч.2 ст. 427 назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок один год с лишением права занимать должности, связанные с составлением и предоставлением государственной статистической отчетности, на срок пять лет.
Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. -0-