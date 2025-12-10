Вынесен приговор работникам агропредприятия Червенского района, скрывшим падеж 184 голов КРС

На основании ч.2 ст. 426 УК бывшему руководителю сельхозпредприятия назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года со штрафом в размере 350 базовых величин (Br14,7 тыс.) и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций, на срок пять лет. В соответствии со ст.77 суд отсрочил исполнение основного наказания в виде лишения свободы на два года.