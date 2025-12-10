Названы лауреаты XXIII премии «ТОП-1000 российских менеджеров»

В московском театре «Геликон-Опера» 9 декабря были объявлены имена победителей 23-й премии «ТОП-1000 российских менеджеров», организованной Ассоциацией менеджеров. Престижная деловая премия ежегодно присуждается за выдающиеся управленческие достижения лидерам российского бизнеса с безупречной деловой репутацией, которые внесли заметный вклад в развитие своих компаний, отрасли, российской экономики.
— За два десятилетия премия «ТОП-1000 российских менеджеров» стала уникальной площадкой для признания лучших руководителей страны — тех, кто каждый день создает будущее российского менеджмента, бизнеса и экономики. Каждый из номинантов — это яркий пример лидерства, ответственности и стремления к высоким результатам. Их успехи подтверждают: талант и профессионализм — основа устойчивого будущего и движущая сила развития страны, — отметил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.
В этом году на звания лучших в своей сфере претендовали управленцы более 300 компаний страны. Жюри из академиков, победителей премии прошлых лет, проанализировали заявки с самыми достойными номинантами во всем спектре индустрий и определили лучших в 18 основных номинациях, а также в одной специальной — «Лучший независимый директор».
Проект включает в себя рейтинг, который публикуется на страницах газеты «Коммерсантъ», и одноименную премию. Более 200 постоянных членов Академии премии — представители бизнеса, СМИ, экспертного сообщества — ежегодно в формате закрытого голосования определяют тех, кто внес наиболее заметный вклад в развитие своих компаний, отрасли и экономики в течение года. Номинантами премии могут стать только лидеры в своих отраслях и функциональных направлениях, занявшие первые места в рейтинге.
В целях развития управленческого потенциала в регионах страны в 2025 году Ассоциация впервые запустила рейтинги «ТОП-100 российских менеджеров. Регионы». Цель проекта — определить наиболее профессиональных руководителей в регионах России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. В этом году возможность подать свои заявки есть у руководителей предприятий Нижегородской и Свердловской областей. Заявки на рейтинги принимаются до конца декабря.
Победители XXIII премии «ТОП-1000 российских менеджеров»:
Лучший высший руководитель.
Помбухчан Хачатур Эдуардович, генеральный директор МегаФон;
Лучший коммерческий директор.
Черняков Евгений Анатольевич, заместитель генерального директора по продажам и операциям «Северсталь Менеджмент»;
Лучший директор по внутрикорпоративным коммуникациям.
Фетисова Оксана Николаевна, заместитель вице-президента по персоналу и корпоративному обучению VK;
Лучший директор по закупкам.
Бетяева Наталья Александровна, директор департамента закупок Авито;
Лучший директор по кибербезопасности.
Усенок Андрей Александрович, руководитель по информационной безопасности Авито;
Лучший директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности.
Слуцкая Марина Витальевна, директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству Дом.РФ;
Лучший директор по персоналу.
Крячкова Дарья Алексеевна, вице-президент по кадровой политике Норникель;
Лучший директор по цифровой трансформации.
Третьяк Олег Александрович, начальник департамента по цифровой трансформации Газпром нефть;
Лучший директор по логистике и цепям поставок.
Шурпа Никита Дмитриевич, директор по развитию последней мили Ozon;
Лучший директор по маркетингу.
Гиязов Алексей Валерьевич, директор розничного бизнеса Альфа-Банк;
Лучший директор по связям с общественностью.
Лунев Максим Михайлович, начальник департамента корпоративных коммуникаций компании Российские железные дороги;
Лучший директор по отношениям с органами власти.
Куренкова Валентина Александровна, GR-директор «Нетология»;
Лучший директор по информационным технологиям.
Воронин Павел Алексеевич, генеральный директор МТС Web Services;
Лучший директор по правовым вопросам.
Балабанова Наталья Васильевна, директор юридического департамента Cosmos Hotel Group;
Лучший директор по развитию.
Черепанов Андрей Евгеньевич, вице-президент ГК «Медси»;
Лучший директор по связям с инвесторами.
Напольнов Андрей Викторович, директор по связям с инвесторами Аэрофлот;
Лучший директор по корпоративному управлению.
Игнатьев Евгений Геннадьевич, руководитель аппарата наблюдательного совета — корпоративный секретарь Группа ВТБ;
Лучший финансовый директор.
Гнездилова Ольга Егоровна, финансовый директор Газпром-Медиа Холдинг;
Специальная номинация «Лучший независимый директор».
Алексеев Дмитрий Юрьевич, независимый директор Х5 Retail Group.
