Названы лауреаты XXIII премии «ТОП-1000 российских менеджеров»

Проект включает в себя рейтинг, который публикуется на страницах газеты «Коммерсантъ», и одноименную премию. Более 200 постоянных членов Академии премии — представители бизнеса, СМИ, экспертного сообщества — ежегодно в формате закрытого голосования определяют тех, кто внес наиболее заметный вклад в развитие своих компаний, отрасли и экономики в течение года. Номинантами премии могут стать только лидеры в своих отраслях и функциональных направлениях, занявшие первые места в рейтинге.