Названы лауреаты XXIII премии «ТОП-1000 российских менеджеров»

В московском театре «Геликон-Опера» 9 декабря были объявлены имена победителей 23-й премии «ТОП-1000 российских менеджеров», организованной Ассоциацией менеджеров. Престижная деловая премия ежегодно присуждается за выдающиеся управленческие достижения лидерам российского бизнеса с безупречной деловой репутацией, которые внесли заметный вклад в развитие своих компаний, отрасли, российской экономики.

— За два десятилетия премия «ТОП-1000 российских менеджеров» стала уникальной площадкой для признания лучших руководителей страны — тех, кто каждый день создает будущее российского менеджмента, бизнеса и экономики. Каждый из номинантов — это яркий пример лидерства, ответственности и стремления к высоким результатам. Их успехи подтверждают: талант и профессионализм — основа устойчивого будущего и движущая сила развития страны, — отметил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

В этом году на звания лучших в своей сфере претендовали управленцы более 300 компаний страны. Жюри из академиков, победителей премии прошлых лет, проанализировали заявки с самыми достойными номинантами во всем спектре индустрий и определили лучших в 18 основных номинациях, а также в одной специальной — «Лучший независимый директор».

Проект включает в себя рейтинг, который публикуется на страницах газеты «Коммерсантъ», и одноименную премию. Более 200 постоянных членов Академии премии — представители бизнеса, СМИ, экспертного сообщества — ежегодно в формате закрытого голосования определяют тех, кто внес наиболее заметный вклад в развитие своих компаний, отрасли и экономики в течение года. Номинантами премии могут стать только лидеры в своих отраслях и функциональных направлениях, занявшие первые места в рейтинге.

В целях развития управленческого потенциала в регионах страны в 2025 году Ассоциация впервые запустила рейтинги «ТОП-100 российских менеджеров. Регионы». Цель проекта — определить наиболее профессиональных руководителей в регионах России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. В этом году возможность подать свои заявки есть у руководителей предприятий Нижегородской и Свердловской областей. Заявки на рейтинги принимаются до конца декабря.

Победители XXIII премии «ТОП-1000 российских менеджеров»:

Лучший высший руководитель.

Помбухчан Хачатур Эдуардович, генеральный директор МегаФон;

Лучший коммерческий директор.

Черняков Евгений Анатольевич, заместитель генерального директора по продажам и операциям «Северсталь Менеджмент»;

Лучший директор по внутрикорпоративным коммуникациям.

Фетисова Оксана Николаевна, заместитель вице-президента по персоналу и корпоративному обучению VK;

Лучший директор по закупкам.

Бетяева Наталья Александровна, директор департамента закупок Авито;

Лучший директор по кибербезопасности.

Усенок Андрей Александрович, руководитель по информационной безопасности Авито;

Лучший директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности.

Слуцкая Марина Витальевна, директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству Дом.РФ;

Лучший директор по персоналу.

Крячкова Дарья Алексеевна, вице-президент по кадровой политике Норникель;

Лучший директор по цифровой трансформации.

Третьяк Олег Александрович, начальник департамента по цифровой трансформации Газпром нефть;

Лучший директор по логистике и цепям поставок.

Шурпа Никита Дмитриевич, директор по развитию последней мили Ozon;

Лучший директор по маркетингу.

Гиязов Алексей Валерьевич, директор розничного бизнеса Альфа-Банк;

Лучший директор по связям с общественностью.

Лунев Максим Михайлович, начальник департамента корпоративных коммуникаций компании Российские железные дороги;

Лучший директор по отношениям с органами власти.

Куренкова Валентина Александровна, GR-директор «Нетология»;

Лучший директор по информационным технологиям.

Воронин Павел Алексеевич, генеральный директор МТС Web Services;

Лучший директор по правовым вопросам.

Балабанова Наталья Васильевна, директор юридического департамента Cosmos Hotel Group;

Лучший директор по развитию.

Черепанов Андрей Евгеньевич, вице-президент ГК «Медси»;

Лучший директор по связям с инвесторами.

Напольнов Андрей Викторович, директор по связям с инвесторами Аэрофлот;

Лучший директор по корпоративному управлению.

Игнатьев Евгений Геннадьевич, руководитель аппарата наблюдательного совета — корпоративный секретарь Группа ВТБ;

Лучший финансовый директор.

Гнездилова Ольга Егоровна, финансовый директор Газпром-Медиа Холдинг;

Специальная номинация «Лучший независимый директор».

Алексеев Дмитрий Юрьевич, независимый директор Х5 Retail Group.

Информационными партнерами выступили: «Вечерняя Москва», «Коммерсантъ», «РИА Новости», Русская Медиагруппа, «Business FM», Шкулев Холдинг, «РГ Медиа», Sostav, ГПМ Радио, телеканал «Москва 24», АЭИ «Прайм», Rambler&Co, «Федерал Пресс», «Life», «Комсомольская правда», WBC Media, Медиапроект «Сноб», АБКР, Novikov TV, News.ru, МосИнформБюро, Национальная служба новостей, Mice&more, «Банковское обозрение», Банки.ру, деловой журнал «Компания», Intercomm.media, АКПП, Ресурсный центр Новых медиа, Bankiros, Spark.ru, Retail.ru, ICT-online, Ict2Go, Управление персоналом, журнал «Экоград», Horeca.Estate, ProКачество, Клерк, Национальный банковский журнал, Бизнес&Общество, НЕпросто PR, HR4PR, Космос4, Mediacom.Expert, Бенчмарк.pro, Есть контакт?, Arda, Руссофт, Valinurov Executive.