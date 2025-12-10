Семь лет спустя в Колорадо нашли тело подростка, застрявшего в дымоходе

Тело юноши обнаружили внутри дымохода снесенной хижины. Предполагается, что семь лет назад он попытался проникнуть в здание через дымоход, но оказался заблокирован, так как выход из камина был заставлен мебелью. Из-за конструкции дымохода его крики о помощи, скорее всего, не были бы услышаны. По предварительной версии, он погиб от переохлаждения.