Семь лет спустя в Колорадо нашли тело подростка, застрявшего в дымоходе

В американском штате Колорадо обнаружили останки 18-летнего школьника, который числился пропавшим без вести на протяжении семи лет. Трагическая находка была сделана рабочими при сносе старого заброшенного здания, расположенного всего в двух кварталах от дома его отца.
Подросток исчез семь лет назад, сообщив сестре, что уходит на прогулку. Семья безуспешно разыскивала его, предполагая, что он мог уехать в другой город.
Тело юноши обнаружили внутри дымохода снесенной хижины. Предполагается, что семь лет назад он попытался проникнуть в здание через дымоход, но оказался заблокирован, так как выход из камина был заставлен мебелью. Из-за конструкции дымохода его крики о помощи, скорее всего, не были бы услышаны. По предварительной версии, он погиб от переохлаждения.
Владелец строения рассказал, что после отъезда последнего арендатора он лишь изредка заходил проверить отсутствие грызунов. Он также вспоминал, что в какой-то момент в здании появился «ужасный запах», которому он не придал значения, передает Lad Bible.
