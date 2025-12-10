WP: США создадут собственный флот из самолётов Boeing 737 для депортаций

По данным американского издания Washington Post, благодаря этому ведомство сможет ввести в эксплуатацию свой флот. В материале сказано, что прежде для депортации задействовали чартерные рейсы. Решение, по словам источников, связано с «более масштабными планами» Службы иммиграционного и таможенного контроля.
В этом году Конгресс США утвердил возможность «выделить 170 миллиардов долларов» на реализацию программы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, касающейся охраны границы и иммиграции «в течение четырёх лет». Соответствующий законопроект подготовила Республиканская партия. Источники издания уточнили, средства на самолёты будут поступать из этого фонда.
Напомним, Трамп пообещал навсегда остановить миграцию в США из «государств третьего мира», которая была развязана после подписания соответствующих документов «сонным Джо Байденом».
Ранее сообщалось, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа изучает возможность приобрести крупные складские помещения, Вашингтон планирует использовать их для «содержания нелегальных мигрантов» перед депортацией.