Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: США создадут собственный флот из самолётов Boeing 737 для депортаций

США решили депортировать мигрантов с помощью специального воздушного флота, до этого депортации осуществлялись чартерными рейсами.

Источник: Аргументы и факты

МВД Соединённых Штатов подписало контракт на сумму около 140 миллионов долларов для того, чтобы приобрести шесть самолётов Boeing 737, которые будут использовать для «депортаций».

По данным американского издания Washington Post, благодаря этому ведомство сможет ввести в эксплуатацию свой флот. В материале сказано, что прежде для депортации задействовали чартерные рейсы. Решение, по словам источников, связано с «более масштабными планами» Службы иммиграционного и таможенного контроля.

В этом году Конгресс США утвердил возможность «выделить 170 миллиардов долларов» на реализацию программы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, касающейся охраны границы и иммиграции «в течение четырёх лет». Соответствующий законопроект подготовила Республиканская партия. Источники издания уточнили, средства на самолёты будут поступать из этого фонда.

Напомним, Трамп пообещал навсегда остановить миграцию в США из «государств третьего мира», которая была развязана после подписания соответствующих документов «сонным Джо Байденом».

Ранее сообщалось, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа изучает возможность приобрести крупные складские помещения, Вашингтон планирует использовать их для «содержания нелегальных мигрантов» перед депортацией.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше