«За деньги — да»: хайповая Долина засветилась в клипе под песню Инстасамки

Летом 2024 года артистка под влиянием мошенников продала свою квартиру в Хамовниках. Впоследствии суд признал сделку недействительной. При этом суды не обязали Долину возвращать покупательнице, Полине Лурье, 112 млн рублей, указав, что эти средства подлежат взысканию с мошенников. На фоне общественного резонанса Долина публично пообещала вернуть Лурье 112 млн, выплаченных за квартиру. В то же время сторона покупательницы настаивает, что спорное жилье должно быть сохранено за Лурье. Как отметила адвокат Светлана Свириденко, у ее доверительницы не возникало сомнений в вменяемости певицы в момент заключения сделки.