Nestle отозвала партию опасного детского питания в России

Речь идет о продукции в коробках 1050 г (2×525г) — партии 52940346BA и 52950346BA, а также в банках 400 г — партия 52950346AA. Потребителей призывают обращаться в круглосуточную службу поддержки по телефону 8 800 700‑7979 для замены продукта или консультации. В компании подчеркнули, что мера распространяется только на указанные партии NAN® 1 OPTIPRO® и не затрагивает другие партии продукта или иные изделия Nestlе. Здоровье, качество и безопасность продукции остаются приоритетом компании.