Хоркина перечислила качества, которыми должен обладать настоящий герой спорта

Ранее легендарный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер подчеркнула, что участие детей в спортивных и творческих проектах, таких как премия «Мы верим твёрдо в героев спорта», является одним из главных сигналов того, что за ними стоит будущее России. По её словам, ребята верят в спорт, здоровье и в то, что именно в нашей стране они находят вдохновение.