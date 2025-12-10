Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Символы 2026 года изготавливают витебские керамисты

Витебские ремесленники начали подготовку к Новому году.

10 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебские ремесленники начали подготовку к Новому году. Народный мастер Республики Беларусь, член Белорусского союза художников, мастер художественных ремесел и промыслов ГУ «Культурно-исторический комплекс “Золотое кольцо города Витебска “Двина” Людмила Ковальчук и ее дочь, член Белорусского союза мастеров народного творчества, руководитель студии керамики “Глиняная игрушка” Елена Колуханова проводят мастер-классы по изготовлению символов 2026 года. -0-

Фото Александра Хитрова.