«МК» исполняется 106 лет

11 декабря газета «Московский Комсомолец» отмечает свое 106-летие. Первый номер газеты, тогда называвшейся «Юный коммунар», вышел 11 декабря 1919 года. Позже издание не раз переименовывали, пока, 1 сентября 1929 года, оно не получило свое нынешнее название. С тех пор «Московский Комсомолец» стал одним из самых читаемых и уважаемых общественно-политических изданий в России. Команда профессионалов освещает наиболее значимые события и проблемы регионов, а публикуемые материалы помогают жителям решать актуальные проблемы. Кадры с празднования дня рождения «МК» разных лет — в нашем фоторепортаже.