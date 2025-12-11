Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«МК» исполняется 106 лет

11 декабря газета «Московский Комсомолец» отмечает свое 106-летие. Первый номер газеты, тогда называвшейся «Юный коммунар», вышел 11 декабря 1919 года. Позже издание не раз переименовывали, пока, 1 сентября 1929 года, оно не получило свое нынешнее название. С тех пор «Московский Комсомолец» стал одним из самых читаемых и уважаемых общественно-политических изданий в России. Команда профессионалов освещает наиболее значимые события и проблемы регионов, а публикуемые материалы помогают жителям решать актуальные проблемы. Кадры с празднования дня рождения «МК» разных лет — в нашем фоторепортаже.

61

11 декабря газета «Московский Комсомолец» отмечает свое 106-летие. Первый номер газеты, тогда называвшейся «Юный коммунар», вышел 11 декабря 1919 года. Позже издание не раз переименовывали, пока, 1 сентября 1929 года, оно не получило свое нынешнее название.

С тех пор «Московский Комсомолец» стал одним из самых читаемых и уважаемых общественно-политических изданий в России. Команда профессионалов освещает наиболее значимые события и проблемы регионов, а публикуемые материалы помогают жителям решать актуальные проблемы.

Кадры с празднования дня рождения «МК» разных лет — в нашем фоторепортаже.