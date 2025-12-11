Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева назвала самый курьезный момент карьеры

Знаменитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о самом курьезном моменте своей блестящей карьеры, пишет News.ru.
Дарья Домрачева рассказала, как на этапе Кубка мира в Оберхофе в 2009 году перепутала стрельбу из положения лежа со стойкой.
— В биатлоне нередко случаются ситуации, когда спортсмен не докрутит штрафной круг, либо, наоборот, пробежит лишний, случается и стрельба по чужим мишеням — в большинстве случаев это следствие полного погружения в гонку, при котором отдельные действия остаются не проконтролированными, — отметила Дарья.
При этом она сказала, что важно такого не допускать.
— Но иногда такие моменты становятся ярким событием в биографии, — заметила Домрачева.
