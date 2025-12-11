Что можно и нельзя делать в Иринархов день 11 декабря на Сойкин праздник

Православная церковь 11 декабря вспоминает святого Иринарха Севастийского. В народе приняло отмечать Иринархов день. Вместе с тем существует еще одно название праздника — Сойкин праздник. Все дело в том, что в указанную дату старались привлечь во дворе сойку, которая считалась вещей птицей.
Что нельзя делать 11 декабря.
Не следует обижать соек. Предки верили, что подобным можно на себя навлечь беду. Под запретом и стирка, и уборка. Также 11 декабря не строили новые планы и не начинали новые дела.
Что можно делать 11 декабря.
По традиции, 11 декабря старались увидеть сойку. Ради этого даже ходили в лес. Но лучше всего, если сойка сама прилетит или к окну, или во двор. К слову, если сойка закричит, то хозяев дома ждут успех и счастье.
Согласно приметкам, резкое потепление предупреждает о сильных морозах, которые будут длиться долго. В том случае, если 11 декабря холодно, то лето выдастся жарким.
