В Госдуме предложили выдавать Пушкинские карты ученикам с 7 лет, а не с 14

В Госдуме выступили с инициативой предоставлять Пушкинские карты школьникам уже с семи лет, а не только с 14, как это предусмотрено в настоящее время. Соответствующий запрос депутаты партии «Новые люди» направили на имя главы Минкульта РФ Ольги Любимовой. Письмо имеется в распоряжении KP.RU.
Депутаты отметили, что текущий возрастной ценз участников программы «Пушкинская карта» — с 14 лет — оставляет вне ее учеников начальных и средних классов. Хотя именно в младшем школьном возрасте закладываются основы культурного кода.
«…Предлагаем расширить программу “Пушкинская карта” на возрастную группу 7−13 лет. Реализация указанной инициативы обеспечит непрерывность воспитательного процесса и вовлечение детей и, впоследствии, молодежи в культурную жизнь страны», — подчеркнули в обращении.
Кроме того, парламентарии уточнили, что техническая реализация возможна на базе уже существующих механизмов портала «Госуслуги», где предусмотрено создание детских учетных записей, привязанных к профилю родителя, что позволяет идентифицировать ребенка и выпустить для него виртуальную карту.
Как писал сайт KP.RU, на данный момент оплата культурных мероприятий по Пушкинской карте доступна гражданам России в возрасте от 14 до 22 лет. Однако эти рамки могут быть расширены. В Думе предложили продлить срок действия Пушкинской карты для обучающихся до 24 лет.