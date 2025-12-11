В Госдуме предложили выдавать Пушкинские карты ученикам с 7 лет, а не с 14

В Госдуме выступили с инициативой предоставлять Пушкинские карты школьникам уже с семи лет, а не только с 14, как это предусмотрено в настоящее время. Соответствующий запрос депутаты партии «Новые люди» направили на имя главы Минкульта РФ Ольги Любимовой. Письмо имеется в распоряжении KP.RU.