Как правильно есть мед для здоровья организма: 5 важных правил

«Нагревание до 42 не только уничтожает полезные вещества, но и способствует образованию соединений, не желательных для организма. Поэтому добавляйте продукт в уже заваренный и слегка остывший чай», — предлагает Эстрина. И добавляет, что поскольку ядовитых компонентов в меде изначально нет, то при любой термической обработке он не вызывает токсичности.