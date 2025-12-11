Народный календарь. Почему 14 декабря нельзя оставлять книгу открытой

14 декабря православные христиане чтут память святого пророка Наума. Он жил в Галилее в VII веке до нашей эры. В народном календаре эту дату так и прозвали — Наумов день.
Считается, что люди, родившиеся 14 декабря, имеют огромный потенциал в преподавательской сфере и станут отличными учителями. На Руси верили, что детей нужно отправлять на учебу именно с этой даты. Также, согласно примете, во время уроков нельзя было есть, в противном случае выученное «заешь», а оставленная открытой книга могла сулить, что ребенок забудет все, что учил. Также люди были убеждены, что пророк Наум даже самого глупого человека может «навести на ум».
Приметы погоды.
Если звезды на небе переливаются, то будет вьюга.
Собачий лай слышно глухо — к снегопаду.
Если 14 декабря месяц в рукавицах (с боковыми столбами), то ударит мороз, а если «на спинке лежит» — к потеплению.
Именины отмечают: Наум, Филарет, Анастасия, Дмитрий, Порфирий.