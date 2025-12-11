Народный календарь. Почему 14 декабря нельзя оставлять книгу открытой

Считается, что люди, родившиеся 14 декабря, имеют огромный потенциал в преподавательской сфере и станут отличными учителями. На Руси верили, что детей нужно отправлять на учебу именно с этой даты. Также, согласно примете, во время уроков нельзя было есть, в противном случае выученное «заешь», а оставленная открытой книга могла сулить, что ребенок забудет все, что учил. Также люди были убеждены, что пророк Наум даже самого глупого человека может «навести на ум».