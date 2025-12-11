В миле животных: в России вышел мультфильм «Зверополис 2»

«Зоополис 2» во многом удовлетворяет наше любопытство. Понимая, сколько закоулков города мы давно мечтали посетить, авторы увеличили темп так, что мы словно смотрим всё на ускоренной перемотке. Теперь грех жаловаться — путешествие получилось что надо. Более того, такой детальной прорисовки, как здесь, в анимации до этого, пожалуй, не было, «Дисней» в этом смысле превзошел сам себя. Каждый интерьер, каждое растение, каждый предмет выписаны так, чтобы мы их запомнили где-то в подсознании, потому что рассмотреть нормально просто не успеем: действие уже умчит нас дальше, в следующие локации, иные погодные условия, к новым аттракционам. Пожалуй, от этого даже несколько устаешь, но когда ждал подробностей девять лет, то всё равно принимаешь такую географию действия с благодарностью. На маленьком экране мультфильм рассмотреть не получится, он требует именно что IMAX.