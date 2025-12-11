В миле животных: в России вышел мультфильм «Зверополис 2»

Российские мультиплексы запустили демонстрацию одного из самых ожидаемых анимационных фильмов года — «Зверополис 2». Чаще всего фильм идет перед российской короткометражкой «Сколько весит облако?», и на билетах указано именно это название. В мировом прокате мультфильм собрал уже почти миллиард долларов и вошел в топ-5 самых кассовых релизов года, причем почти половина этой суммы приходится на китайский прокат. «Известия» рассказывают, каким получился фильм и стоит ли немедленно покупать билет в кино.
Каким был первый «Зверополис».
Если ответить совсем коротко, то нет, конечно, вовсе не обязательно покупать билет и идти в кино.
Теперь, когда большая часть читателей закрыла страницу и ушла на ближайший сеанс, попробуем рассказать, что собой представляет «Зверополис 2», самый успешный после китайского «Нэ чжи», анимационный фильм года, долгожданное продолжение любимого мультблокбастера, предмет вожделения почти всех детей мира.
Фото: Walt Disney Animation Studios.
Но сначала вспомним первую часть, которая вышла в какой-то другой вселенной в 2016 году. И, честно говоря, уже она была сплошным разочарованием, о чем автор этих строк писал уже тогда. Дело было не в технических особенностях диснеевского хита, хотя он даже в IMAX не производил особого впечатления на фоне пиксаровских «соседей». Причина была в утраченных возможностях. Локальный сюжет о зайчихе Джуди и ее невольном напарнике лисе Нике диссонировал с тем, что авторы создали удивительную, безразмерную (или, вернее сказать, «резиновую») вселенную мегаполиса, поделенного на климатические зоны, но единого, сообщающегося, живого. После ста минут мультика оставалось ощущение, что нам показали слишком маленький кусочек этого мира, а хотелось больше, и это было интереснее, чем детективный сюжет, переплетенный с темой ксенофобии.
Каждая встреча с новыми и новыми героями заставляла ждать чего-то невероятного, обещала новые подробности, но персонажи уже неслись дальше. А мы почему-то запоминали не приключения главных персонажей, довольно банальные, а ультратормознутого ленивца, нарциссичного парнокопытного мэра Златогрива или крохотного местного дона Корлеоне в лице обаятельного, но опасного грызуна. Хотелось спин-оффов, сериалов, а больше всего, пожалуй, масштабной видеоигры, где можно было бы наконец-то погулять по Зверополису вволю. Да, тому «Зверополису» достался «Оскар», но всё же послевкусие от него было куда приятнее впечатлений от собственно просмотра.
За что хвалят «Зверополис 2».
«Зоополис 2» во многом удовлетворяет наше любопытство. Понимая, сколько закоулков города мы давно мечтали посетить, авторы увеличили темп так, что мы словно смотрим всё на ускоренной перемотке. Теперь грех жаловаться — путешествие получилось что надо. Более того, такой детальной прорисовки, как здесь, в анимации до этого, пожалуй, не было, «Дисней» в этом смысле превзошел сам себя. Каждый интерьер, каждое растение, каждый предмет выписаны так, чтобы мы их запомнили где-то в подсознании, потому что рассмотреть нормально просто не успеем: действие уже умчит нас дальше, в следующие локации, иные погодные условия, к новым аттракционам. Пожалуй, от этого даже несколько устаешь, но когда ждал подробностей девять лет, то всё равно принимаешь такую географию действия с благодарностью. На маленьком экране мультфильм рассмотреть не получится, он требует именно что IMAX.
Фото: Walt Disney Animation Studios.
Нас, может быть, слегка навязчиво, возвращают практически ко всем персонажам, появившимся в первой части. Не всегда это оправданно, но большей частью сделано остроумно. Особенно ленивец, который здесь превратился почти в Безумного Макса. Безусловно, если мультфильм стал франшизой, то ленивец стал таким же его символом, как саблезубая белка Скрат для «Ледникового периода».
Джуди и Ник теперь общаются на более глубоком уровне и решают проблемы, которые занимают не только детей. Например, один из главных конфликтов в том, что они по-разному представляют себе дело, которым занимаются. Если для Джуди это миссия, служение, смысл жизни, то Ник довольно жестко может спросить, почему он должен подохнуть на этой работе. А поскольку оба правы, то и возникает нужное драматическое напряжение. Более того, не педалируя этот вопрос, нам показывают как бы супружескую пару, которая давно в браке и за это время успела накопить некое количество подавленных обид друг на друга. Есть чудесный диалог, пародирующий прием у семейного психолога. И это работает на фильм.
Тема нетерпимости осталась, как и в первом фильме, на первом месте. К ксенофобии по расовому и гендерному признакам добавилась еще классовая. Среди главных героев второй части — аристократическое семейство Рысевичей, которые фактически управляют Зверополисом, назначают наместников, корректируют под себя законы. Один из интереснейших персонажей — аутсайдер, блудный сын рода Рысевичей, который сразу привязывается к Джуди и работает против династии. С ним связана и одна из самых остроумных шуток фильма — цитата из «Сияния» Стэнли Кубрика, обязательно пересмотрите перед походом в кино.
Фото: Walt Disney Animation Studios.
А вот одно из слабых мест фильма — образ вороватой гадюки, которая запускает действие фильма. Этот персонаж должен быть одним из самых ярких, потому что он отвечает здесь за восстановление исторической справедливости, но, может быть, умышленно нам показывают, что борцы и революционеры иногда бывают мелкими и пошлыми, что не отменяет благородства дела, которому они служат.
Главная проблема «Зверополиса 2» в том, что у него есть идея, есть тема, есть герои и сеттинг, есть всё, кроме — нормального сюжета. За украденным артефактом категорически не хочется следить, все повороты сюжета предсказываются даже ребенком сильно заранее, финал вообще выглядит так, словно его в последний момент наугад вытащили из стопки с другими такими же сомнительными вариантами. Из-за этого опять послевкусие куда лучше самого просмотра, хотя…
Текст мы начинали с того, что на фильм можно не ходить в кино. Это, конечно, лукавство: на что же еще идти в декабре с семьей, если не на «Зверополис 2» и новый «Аватар». И оба эти релиза будут совершенно кошмарно смотреться дома, это сугубо кинотеатральные зрелища. Будем считать это просто уловкой, чтобы вы прочитали рецензию, а потом уже пошли на фильм. А его посыл о том, что мало более мерзких вещей в мире, чем нетерпимость, высокомерие и самоуверенность, оправдал бы и менее яркий и продуманный продукт, чем действительно очень симпатичный «Зверополис 2».