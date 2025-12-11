Танцующие в мишуре: «Щелкунчики» в театрах и «Стиляги» в прокате

Кино.
«Стиляги», 18+
Фото: канал «Россия».
Режиссер: Валерий Тодоровский. В главных ролях: Антон Шагин, Оксана Акиньшина, Евгения Брик, Максим Матвеев, Игорь Войнаровский, Екатерина Вилкова, Константин Балакирев.
В повторный прокат выйдет фильм Валерия Тодоровского. Это расширенная версия телемюзикла. Москва, 1955 год. Комсомолец Мэлс помогает бороться со стилягами — поклонниками буги-вуги, джаза и модной одежды. Но его жизнь кардинально меняется, когда в подпольном танцевальном клубе он встречает девушку по прозвищу Польза и влюбляется в нее. Теперь Мэлсу предстоит не только освоиться в обществе стиляг, но и отстоять свои новые идеалы.
С 11 декабря в прокате.
«Невероятные приключения Шурика», 12+
Фото: «Централ Партнершип».
Режиссеры: Роман Ким, Миша Семичев. В ролях: Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Наталья Медведева, Марина Федункив, Ольга Картункова, Яна Кошкина, Екатерина Моргунова, Максим Киселев, Валентина Рубцова, Владимир Селиванов, Стас Костюшкин.
Новогодняя музыкальная комедия. Шурик сидит на скамейке, как Форрест Гамп, и рассказывает случайным прохожим историю своей жизни. Среди слушателей оказываются Ольга Бузова, Сарик Андреасян, Александр Шепс и другие звезды. В центре его рассказа — искренняя любовь к Нине, на которой собирается жениться товарищ Саахов. Чтобы спасти любимую, Шурик вынужден пройти серию головокружительных испытаний.
С 11 декабря в прокате.
«Три кота. Путешествие во времени», 0+
Фото: Метрафильмс.
Режиссер: Алексей Горбунов. Роли озвучили: Нюся Глушинская, Лева Кутенков, Володя Прудников, Лева Энтелис, Михаил Хрусталев, Светлана Кузнецова.
Котята, мечтая устроить маме и папе незабываемый праздник, случайно запускают машину времени и отправляются в захватывающее путешествие через разные эпохи. Но главное открытие ждет их в финале: они становятся свидетелями первого дня встречи мамы и папы и понимают, что лучший подарок семье хранится в самом времени.
С 11 декабря в прокате.
«Снеговик», 6+
Фото: кинокомпания «Наше кино».
Режиссер: Александр Бабаев. В ролях: Екатерина Темнова, Полина Максимова, Дмитрий Чеботарев, Карина Разумовская, Александр Самойленко, Александр Жуков, Филипп Бледный.
Варя просит Деда Мороза подарить ей лучшего друга. Им окажется оживший, говорящий и постоянно всё забывающий Снеговик. Теперь этому дружескому дуэту предстоит отправиться в увлекательный квест на поиски волшебного артефакта, который поможет остановить злую колдунью Вьюгу.
С 11 декабря в прокате.
«Интересное положение», 18+
Фото: Иви.
Режиссер: Гога Мамаджанян. В ролях: Ольга Кузьмина, Вячеслав Чепурченко, Давид Манукян, Анна Богомолова, Ольга Кабо, Александр Яцко.
Парень бросает Ладу в годовщину отношений. Вместе с подругой девушка едет в клуб. Там она встречает давнего знакомого, который готов залечить ее душевную рану. Спустя несколько дней Лада узнает, что беременна.
С 11 декабря в онлайн-кинотеатре «Иви».
«Брат навсегда», 16+
Фото: Кинокомпания CTB/СТВ.
Режиссеры: Григорий и Анна Сельяновы.
«Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова стали частью культурного кода современной России. Создатели документальной ленты исследуют закулисье съемочного процесса, редкие архивные материалы и малоизвестные эпизоды из истории создания дилогии. В кадре — интервью с актерами, экспертами, кинокритиками, зрителями, для которых Данила Багров продолжает оставаться символом времени.
С 12 декабря на Okko.
Театр.
«Щелкунчик», 6+
Фото: пресс-служба Большого театра/Дамир Юсупов.
Хореография: Лев Иванов. В ролях: Денис Родькин, Артемий Беляков, Элеонора Севенард, Елизавета Кокорева, Артем Овчаренко, Анна Никулина.
«Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского увидел свет рампы в Мариинском театре 6 декабря 1892 года в один вечер с оперой «Иоланта». Либретто по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана в вольном переводе Александра Дюма сочинил Мариус Петипа. Праздничный облик спектакля создал постоянный соавтор Григоровича — художник Симон Вирсаладзе. За десятилетия сценической жизни балета различные партии в нём примерили на себя все ведущие артисты Большого.
17, 18 декабря, 19:00, Большой театр.
«Одни во вселенной», 16+
Фото: пресс-служба театра Эстрады.
Режиссёр: Максим Меламедов. В ролях: Кристина Бабушкина, Екатерина Стулова, Артём Ткаченко, Максим Литовченко, Александра Милёшина.
Премьера спектакля по пьесе Вуди Аллена «Central Park West». Саркастичная трагикомедия о том, как трудно быть честным с теми, кого любишь. Филлис внезапно понимает, что в её браке есть тайна. Муж Сэм оказывается не готов к честному разговору, подруга Кэрол нервно защищается. А супруг самой Кэрол, Говард, невольно втягивается в чужую драму. За внешней легкостью диалогов скрываются страх одиночества, ревность и попытки удержать иллюзию благополучия.
13 декабря, 19:00, Театр Эстрады.
«Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.», 12+
Фото: предоставлено организаторами.
Режиссер: Игорь Теплов. В ролях: Никита Заболотный, Владимир Моташнев, Анна Кармакова, Вера Шпак, Павел Алексеев, Митя Фёдоров.
Спектакль передаёт дух старой доброй Англии. Мистическая викторианская атмосфера, грозные башни Тауэрского моста и леденящий душу вой из туманных болот… Но это не страшно, а смешно. В версии «Бродвей Москва» тон задаёт миссис Хадсон. Уверенная в себе стильная и молодая особа ведет расследование. К ней присоединяется злодей Мориарти— карикатурный итальянский мачо. Холмс и Ватсон изо всех сил стараются не отставать от своей квартирной хозяйки. А музыкальную точку ставит банда «Союз рыжих» с циклом лихих песен о прошлых подвигах великого сыщика.
11, 12 декабря, 19:00, 13 декабря, 14:00, 17:00, 20:00, 14 декабря, 17:00.
«Джобс», 16+
Фото: Дарья Коротких.
Режиссер: Марк Розовский. В ролях: Богдан Ханин, Денис Юченков, Наталья Корецкая, Яна Прыжанкова, Василий Рахманин, Максим Якимов.
Премьера музыкально-поэтического шоу о жизни Стива Джобса. История гения, перевернувшего мир, будет рассказана через джаз и поэзию. Личность Стива Джобса уникальна, и тем не менее каждый зритель может узнать в ней себя. Для спектакля созданы оригинальные стихи и музыка.
17, 18 декабря, 19:00, Театр «У Никитских ворот», Новая сцена.
Концерты.
«Пикник», 12+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина.
Юбилейный концерт группы, которой исполняется 45 лет. Столько же исполнится записи дебютного альбома «Дым». 25 лет — знаковому альбому «Египтянин». И, наконец, 70 лет — лидеру «Пикника» Эдмунду Шклярскому. На концерте поклонники услышат любимые песни «Иероглиф», «Египтянин», «У шамана три руки», «Игла», «Королевство кривых». Музыка не только прозвучит, но и заиграет новыми красками с помощью уникальных лазерных технологий, фантастических персонажей и необычных видеорядов.
13 декабря, 19:00, ВТБ Арена.
«Денис Родькин. Новогодняя магия звёзд балета», 6+
Фото: kremlinpalace.org.
В преддверии Нового года премьер Большого театра представляет праздничный вечер. В шоу примут участие звезды балета: Михаил Лобухин, Семён Чудин, Мария Александрова, Элеонора Севенард, Нина Капцова, Кристина Захарова, Иван Михалев. Зрителей ждёт изысканная праздничная программа, в которой соединятся шедевры классической хореографии и смелые современные постановки. Это будет вечер, в котором переплетаются стили, эпохи и эмоции, — настоящий праздник высокого искусства.
13 декабря, 19:00, Государственный Кремлевский Дворец.
«Лоэнгрин», 12+
Фото: архив Дмитрия Корчака.
Концертное исполнение оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». В заглавной партии тенор Дмитрий Корчак. Его исполнение партии Лоэнгрина на открытии сезона в Римской опере вызвало бурю оваций и восторженные отзывы критиков. На сцену выйдут: Надежда Павлова, Евгений Ставинский, Евгений Никитин, Анна Прилепко, Константин Федотов. Концерт пройдет в сопровождении Российского национального оркестра. За дирижерским пультом Михаэль Гюттлер.
13 декабря, 19:00, Концертный зал им. П. И. Чайковского.
Christmas балет-гала, 6+
Фото: личный архив артистов.
В этом году Christmas балет-гала празднует своё десятилетие. В юбилейном рождественском шоу примут участие звезды мирового балета, среди которых, артисты Большого театра России: Кристина Кретова и Игорь Цвирко, Алена Ковалёва и Артемий Беляков. Артисты МАМТ Оксана Кардаш, Иван Михалев, Иннокентий Юлдашев, Елена Соломянко. Новогодняя мозаика будет составлена из знаменитых хореографических миниатюр мировой сокровищницы балета и ярких номеров современности.
15 декабря, 19:00, Кремлевский дворец.
«Щелкунчик», 6+
Фото: kremlinpalace.org.
Народный артист России Николай Цискаридзе привезет в Москву лучших воспитанников Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, которой в этом году исполнилось 287 лет. Зрители увидят легендарный балет-феерию Петра Чайковского «Щелкунчик» в хореографии Василия Вайнонена. Спектакль, созданный в 1934 году в Ленинграде специально для учеников этой школы и молодых звезд Ленинградского академического театра оперы и балета (бывшей Мариинки) Галины Улановой и Константина Сергеева, сегодня — признанный шедевр и настоящая жемчужина мировой хореографии.
18, 19 декабря, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
«Вивальди-оркестр»: «Брызги шампанского», 6+
Фото: vivaldiorkestr.ru.
Российский Государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» под управлением народной артистки России Светланы Безродной предлагает перелистать «ожившие страницы» более чем 35-летней летописи коллектива. В программе: популярная классика, как в традиционном прочтении, так и в аранжировках знаменитых джазменов ХХ века — Глена Миллера, Дюка Эллингтона и Берта Шетфтера. Прозвучат сочинения Чайковского, Брамса, Бизе, Верди, Шопена, Штрауса, Хачатуряна, Щедрина. В концерте принимают участие вокалисты — Денис Володин, Дмитрий Чеботарев, Дарья Мартынова.
17 декабря, 19:00, Центральный Дом ученых.
«Золотые хиты ABBA. Счастливого Нового Года!» 6+
Фото: предоставлено организаторами.
Хиты легендарной группы ABBA и музыкальный символ Нового года песня «Happy New Year!». Зрителей ждут яркие, незабываемые мелодии в исполнении звезд мюзиклов Наталии Быстровой, Юлии Чураковой и оркестра «Русская филармония». В программе «Dancing Queen», «Thank You For the Music», «Money, Money», «SOS», «I Have a Dream», «Super Trouper», «Mamma Mia».
11 декабря, 19:00, Московский Дом музыки.
«Тайны большого дома. История новогодней игрушки», 4+
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Архангельское».
Новогоднее иммерсивное представление. В канун праздника у Деда Мороза происходит беда — пропадает волшебная звезда, без которой невозможно зажечь главную ёлку и начать семейный праздник. Злой Повелитель времени стёр память у ёлочных игрушек и разбил звезду на множество осколков. Он мечтает, чтобы Новый год исчез навсегда.
С 14 декабря, 12:00, Музей-заповедник «Архангельское».
«Снежная королева. История Кая и Герды», 6+
Фото: пресс-служба ВДНХ.
Спектакль создан по мотивам известного произведения Ганса Христиана Андерсена. Это глубокая и трогательная история о силе дружбы, верности и добром сердце. Осколок ледяного зеркала попадает в сердце Кая, превращая доброго мальчика в холодного и равнодушного. Его уносит в своё царство могущественная Снежная Королева. На выручку другу отправляется отважная Герда, и её путешествие будет полным неожиданностей и сюрпризов. В финале всех гостей ждут праздничная ёлка и впечатляющее снежное шоу.
С 13 декабря до 18 января, ВДНХ, «Москвариум», детский театр «Ламантин».
Музеи.
«14 декабря 1825 года», 12+
Фото: пресс-служба Государственного Эрмитажа.
Выставка посвящена 200-летию со дня восстания декабристов. На экспозиции собрано более 100 произведений живописи, графики, скульптуры, прикладного искусства, а также рукописей и документов. Ключевая тема — события 14 декабря 1825 года. Среди экспонатов — автографы, портреты и личные вещи участников восстания, акварельные виды комнат Николая I в Зимнем дворце, живописные изображения событий на Сенатской площади, офицерские и солдатские мундиры восставших полков и частей, находившихся на стороне императора.
С 13 декабря до 5 апреля, Главный музейный комплекс, Пикетный зал, № 196, Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург).
«Рубиновые звёзды», 16+
Фото: пресс-служба Музея современной истории России.
Выставка представляет работы выдающегося фотографа Владимира Клавихо-Телепнева, посвящённые советской архитектуре 30—50-х годов. Фотографии воплощают в себе желание автора продолжить конструировать дух города, созданный выдающимися архитекторами, писателями и художниками советского времени.
С 12 декабря до 18 января, Музей современной истории России.
«Люди, куклы, маски. Театр Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии», 6+
Фото: пресс-служба музея Востока.
Впервые в одном пространстве собраны около 300 уникальных экспонатов, раскрывающих многовековую магию театра — от сакральных ритуалов до ярких народных представлений. Гости увидят костюмы пекинской оперы, японские маски, кукол индонезийского теневого театра ваянг и редкие предметы из частных коллекций.
С 18 декабря до 8 марта, Музей Востока.
«Прекрасные чудовища», 0+
Фото: пресс служба музеяОписание картинки.
Проект обращается к теме экзотических животных в творчестве европейских художников разных времен: Альбрехта Дюрера, Джованни Баттисты Пиранези и других. Выставка объединит произведения XVI-XX веков из собрания Пушкинского музея: графику, живопись, декоративно-прикладное искусство и видео-арт. А также работы современных художников, интерпретирующих наследие мастеров прошлого и их опыт изображения экзотических животных. На выставке будут представлены произведения Фабрицио Клеричи, Генриха Штруба, Дмитрия Плавинского, Гари Хилла и других.
С 16 декабря, ГМИИ имени Пушкина.
Ensalada, 16+
Фото: предоставлено организаторами.
15 новых выставок современного искусства. Концепция проекта отсылает к старинной музыкальной технике «кво́длибет», суть которой заключается в комбинировании разных мелодий в одном произведении. Новые проекты представят: Syntax Gallery, Arts Square Gallery, АРТМАГ, Kupol Gallery, MSCA Gallery, TRIPTYCH Gallery, Monart, «Небеса», M.A.R.S.H., InGallery, Cube.Market. В лектории открывается Новогодний маркет.
С 12 декабря, Cube.Moscow.
«Очарование красоты. Из истории ювелирных украшений в России», 0+
Фото: пресс-служба Государственного исторического музея.
Масштабный показ части большой коллекции ювелирных украшений из собрания Особой кладовой Государственного исторического музея. Разнообразие форм, материалов, орнаментальных решений и художественных приёмов коллекции открывают страницы истории бытования украшений в России во второй половине XVII-начале XX в.
До 11 мая, Новый выставочный зал, Исторический музей.
«Звуковой ландшафт. Новые симфонии», 6+
Фото: предоставлено художником Сергеем Потеряевым.
Выставка посвящена звучанию индустриальных городов сегодня. Гостей ждут полевые записи улиц, мультимедийные инсталляции, визуализации звука, фотографии индустриальных районов и новая аудиокомпозиция, созданная художником Сергеем Потеряевым на основе «Симфонии гудков» Арсения Авраамова. Проект переосмысляет индустриальное наследие через звук и цифровые медиа, объединяя прошлое и настоящее городских ландшафтов.
С 18 декабря по 30 марта, кластер «Октава», Музей станка (Тула).
«Мы к вам заехали на час…», 0+
Фото: пресс-служба Российского национального музея музыки.
Мультфильм «Бременские музыканты» занимает особое место в отечественной анимации, став первым советским мультипликационным мюзиклом. Вот уже на протяжении 55 лет он не теряет своей актуальности. Выставка в год 90-летия со дня рождения композитора Геннадия Гладкова посвящена истории создания мультфильма, авторам, персонажам и музыке.
С 16 декабря до 15 марта, Российский национальный музей музыки.
«Путь к классике», 6+
Фото: предоставлено организаторами.
От буддийских храмов до цифровых миров. На выставке представлены произведения преподавателей и студентов Китайской академии искусств Ханчжоу. Посетители увидят работы разных поколений художников: У Фан, Фан Цзинъин, Хуан Цзыянь, Чжан Чжао. Современные интерпретации скульптурных и живописных образов покажут молодые авторы: Лу Ифу, Чжан Цзыцзинь. Среди экспонируемых работ — редкие интерпретации исторических скульптур и живописных образов из монастырей Дуньхуана, Шуанлиньсы, Лунсинсы, Юйхуанмяо.
С 12 декабря до 25 января, Государственный институт искусствознания.
Фестивали.
Показ фильмов-победителей Дальневосточной кинопремии, 12+
Фото: «Каро Продакшн».
В Москве 16 и 20 декабря пройдет цикл специальных мероприятий Национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России, в рамках которых публике представят лауреатов 2025 года. 16 декабря зрителям представят фильм Дмитрия Качурина «Нани — дети земли», рассказывающий о быте нанайцев через наблюдение за их повседневной жизнью. Картина Олега Штрома «9 секунд» повествует о событиях 2010 года. На базе Тихоокеанского флота на эсминце «Быстрый» происходит прорыв топливного трубопровода с мазутом. Пожар, на борту 348 человек. Противостоять огню решает 19-летний матрос, родом из Забайкалья.
16 декабря, 19:00, Киноконцертный зал «Эльдар».
Зимний фестиваль «Снежные балы» в ЦДМ, 0+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков.
В этом сезоне балы по‑настоящему снежные: под легендарным куполом ЦДМ в атриуме будет идти снег, создавая атмосферу новогодней сказки. 13 декабря, 17:00−19:00: Большой детский новогодний гала‑концерт — вечер премьер от лучших танцевальных и вокальных коллективов Москвы. 14 декабря, 13:00−19:00: Театральный фестиваль‑марафон «Снежные балы». Артисты детских театров представят новогоднюю программу с фрагментами из самых известных отечественных и зарубежных постановок.
С 13 декабря до 25 января, Центральный Детский Магазин.
10-й Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ), 16+
Фото: предоставлено организаторами.
Зрителей ждёт насыщенная программа из российских премьер. В программе — картины из 20 стран мира. Обсудить увиденное и обогатить киноопыт содержательной беседой помогут эксперты — историки, филологи, предприниматели, стендап-комики, психологи и духовные деятели — выступления которых сопровождают большую часть подготовленных организаторами показов.
До 14 декабря, киноцентр «Октябрь», Центр «Зотов», Центральный Дом журналиста, Еврейский музей и центр толерантности.
Инклюзивный фотофестиваль «Все в кадре», 6+
Фото: rosphoto.org.
Фестиваль, цель которого — создать открытую и доступную среду для всех и напомнить о том, что фотография — это чудо. В рамках мероприятия организаторы представят экспозицию для аудитории с нетипичным уровнем зрения и слуха. В программе: цикл кинопоказов, интерактивные экскурсии, мастер-классы по лепке рельефов, созданию адвент-календарей и фотогирлянд.
До 20 декабря, Музей Росфото.