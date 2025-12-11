Танцующие в мишуре: «Щелкунчики» в театрах и «Стиляги» в прокате

В повторный прокат выйдет фильм Валерия Тодоровского. Это расширенная версия телемюзикла. Москва, 1955 год. Комсомолец Мэлс помогает бороться со стилягами — поклонниками буги-вуги, джаза и модной одежды. Но его жизнь кардинально меняется, когда в подпольном танцевальном клубе он встречает девушку по прозвищу Польза и влюбляется в нее. Теперь Мэлсу предстоит не только освоиться в обществе стиляг, но и отстоять свои новые идеалы.