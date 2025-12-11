Календарь на 11 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В годы Первой мировой войны архимандрит Серафим помогал беженцам, участвовал в создании госпиталей, собирал пожертвования для раненых. В 1921 году судебная тройка ВЧК заключила его в концлагерь по обвинению в деятельности «против русских трудящихся масс», но спустя год он был освобожден. С 1933 года жил в Москве, занимался иконописью, сочинял церковную музыку. В 1937-м его арестовали и приговорили к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение на полигоне НКВД в подмосковном поселке Бутово. В 1997 году митрополит Серафим был причислен к лику святых как новомученик.