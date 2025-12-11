The Guardian: Британия впервые признала гибель своего военного на Украине

Смерть британского военного Джорджа Хули является первым случаем публичного признания гибели военнослужащего из Британии с начала украинского конфликта, пишет The Guardian.
Издание напомнило, что в сообщении Минобороны Британии сказано, что военнослужащий «получил ранения в результате трагического несчастного случая вдали от линии соприкосновения».
Имя погибшего в комментарии ведомства не называется, при этом оно подтвердило, что родственники погибшего уже уведомлены о случившемся.
По данным Press Association, погибшим оказался младший капрал Джордж Хули. В материале сказано, что он начал службу в 2015 году. Так, солдат служил в Афганистане, Африке и Восточной Европе.
По информации The Guardian, всего в конфликте на Украине задействованы свыше 100 военнослужащих из Британии.
Британское издание The Sun узнало, что в результате несчастного случая, произошедшего во время испытаний средства противовоздушной обороны, вместе Джорджем Хули погибли не менее четырёх солдат Вооружённых сил Украины. В материале сказано, что младший капрал «служил в группе обеспечения британских войск спецназначения», а на Украине он проводил испытание средства ПВО.
Источник в силовых структурах рассказал aif.ru, что парашютный полк, в котором служил 28-летний Джордж Хули, является воздушно-десантным пехотным полком британской армии, базирующимся преимущественно в Колчестере.