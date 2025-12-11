Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Guardian: Британия впервые признала гибель своего военного на Украине

В МО Британии заявили, что на Украине при «трагическом несчастном случае» погиб военный. Им оказался 28-летний капрал Джордж Хули.

Источник: Аргументы и факты

Смерть британского военного Джорджа Хули является первым случаем публичного признания гибели военнослужащего из Британии с начала украинского конфликта, пишет The Guardian.

Издание напомнило, что в сообщении Минобороны Британии сказано, что военнослужащий «получил ранения в результате трагического несчастного случая вдали от линии соприкосновения».

Имя погибшего в комментарии ведомства не называется, при этом оно подтвердило, что родственники погибшего уже уведомлены о случившемся.

По данным Press Association, погибшим оказался младший капрал Джордж Хули. В материале сказано, что он начал службу в 2015 году. Так, солдат служил в Афганистане, Африке и Восточной Европе.

По информации The Guardian, всего в конфликте на Украине задействованы свыше 100 военнослужащих из Британии.

Британское издание The Sun узнало, что в результате несчастного случая, произошедшего во время испытаний средства противовоздушной обороны, вместе Джорджем Хули погибли не менее четырёх солдат Вооружённых сил Украины. В материале сказано, что младший капрал «служил в группе обеспечения британских войск спецназначения», а на Украине он проводил испытание средства ПВО.

Источник в силовых структурах рассказал aif.ru, что парашютный полк, в котором служил 28-летний Джордж Хули, является воздушно-десантным пехотным полком британской армии, базирующимся преимущественно в Колчестере.