Британское издание The Sun узнало, что в результате несчастного случая, произошедшего во время испытаний средства противовоздушной обороны, вместе Джорджем Хули погибли не менее четырёх солдат Вооружённых сил Украины. В материале сказано, что младший капрал «служил в группе обеспечения британских войск спецназначения», а на Украине он проводил испытание средства ПВО.