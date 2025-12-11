Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже на промышленном объекте возникли возгорания после отражения атаки БПЛА

На территории нескольких муниципальных образований Воронежской области противовоздушная оборона и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили более трех беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Фрагменты пораженных дронов обнаружили в Воронеже.

На территории нескольких муниципальных образований Воронежской области противовоздушная оборона и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили более трех беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Силами ПВО и средствами РЭБ на территории двух районов области и одного городского округа уничтожено более трех беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В местах падения обломков в одном из муниципалитетов на юге региона возникло несколько локальных очагов возгорания на промышленном объекте», — заявил глава региона в telegram-канале.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше