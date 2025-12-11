Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТНТ показал фильм с песней Ларисы Долиной «За деньги — да»

Телеканал ТНТ устроил премьерный показ новогодней картины с участием Ларисы Долиной, несмотря на скандал с квартирой. Показ прошёл в столичном кинотеатре «Октябрь», сообщает РБК.

Во время эпизода, где звучала песня Долиной «За деньги — да», над зрителями рассыпались фальшивые купюры. Ранее СМИ писали, что Долину начали убирать из праздничных телепрограмм из-за ситуации с недвижимостью. Отмечалось, что это коснулось и уже готовых выпусков.

Ранее директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что гонорары певицы за выступления на корпоративах остались прежними, несмотря на скандал с квартирой. По его словам, никаких изменений в графике или ценовом формате выступлений не было, нет и не будет. Пудовкин отказался называть точные суммы гонораров, но отметил, что заработков на частных вечеринках в размере 4,5−5 млн рублей у Долиной никогда не было.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.