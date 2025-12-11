ТНТ показал фильм с песней Ларисы Долиной «За деньги — да»

Ранее директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что гонорары певицы за выступления на корпоративах остались прежними, несмотря на скандал с квартирой. По его словам, никаких изменений в графике или ценовом формате выступлений не было, нет и не будет. Пудовкин отказался называть точные суммы гонораров, но отметил, что заработков на частных вечеринках в размере 4,5−5 млн рублей у Долиной никогда не было.