В ГД предложили выдавать «Пушкинские карты» с семи лет

Авторы инициативы отметили, что сложилась ситуация, при которой государство активно стимулирует культурный досуг подростков и студентов, но практически не участвует в формировании культурных привычек у детей в возрасте 7−13 лет. Депутаты, ссылаясь на психологов и педагогов, отмечают, что именно в младшем школьном возрасте закладываются основы культурного кода, и если упустить этот период, то привлечь подростка в учреждение культуры в 14 лет становится гораздо сложнее.