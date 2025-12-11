Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили выдавать «Пушкинские карты» с семи лет

Даванков предложил выдавать «Пушкинские карты» с семи лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили расширить программу «Пушкинская карта» на детей с 7 лет.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру культуры Ольге Любимовой. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Предлагаем расширить программу “Пушкинская карта” на возрастную группу 7−13 лет», — сказано в документе.

Авторы инициативы отметили, что сложилась ситуация, при которой государство активно стимулирует культурный досуг подростков и студентов, но практически не участвует в формировании культурных привычек у детей в возрасте 7−13 лет. Депутаты, ссылаясь на психологов и педагогов, отмечают, что именно в младшем школьном возрасте закладываются основы культурного кода, и если упустить этот период, то привлечь подростка в учреждение культуры в 14 лет становится гораздо сложнее.

«Реализация указанной инициативы обеспечит непрерывность воспитательного процесса и вовлечение детей и, впоследствии, молодежи в культурную жизнь страны», — заключается в документе.

Узнать больше по теме
Ольга Любимова: биография министра культуры РФ, экс-корреспондента и театроведа
Нынешний министр культуры Ольга Любимова до назначения на высокий государственный пост занималась журналистикой и киноиндустрией — и то и другое, как отмечали коллеги по цеху, получалось у нее хорошо. Собрали главное о карьере, взглядах и биографии чиновницы.
Читать дальше