В ГД предложили выдавать «Пушкинские карты» с семи лет

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили расширить программу «Пушкинская карта» на детей с 7 лет.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру культуры Ольге Любимовой. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Предлагаем расширить программу “Пушкинская карта” на возрастную группу 7−13 лет», — сказано в документе.
Авторы инициативы отметили, что сложилась ситуация, при которой государство активно стимулирует культурный досуг подростков и студентов, но практически не участвует в формировании культурных привычек у детей в возрасте 7−13 лет. Депутаты, ссылаясь на психологов и педагогов, отмечают, что именно в младшем школьном возрасте закладываются основы культурного кода, и если упустить этот период, то привлечь подростка в учреждение культуры в 14 лет становится гораздо сложнее.
«Реализация указанной инициативы обеспечит непрерывность воспитательного процесса и вовлечение детей и, впоследствии, молодежи в культурную жизнь страны», — заключается в документе.