В Шереметьево введены временные ограничения на полёты

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Причиной ограничений названа необходимость обеспечения безопасности полётов. Сроки действия ограничений не уточняются.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО сбили украинский беспилотник на подлёте к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Также сообщалось о перехвате 37 украинских беспилотников над Брянской, Калужской, Воронежской, Курской и Белгородской областями в период с 20:00 до 23:00. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

