В Шереметьево введены временные ограничения на полёты

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО сбили украинский беспилотник на подлёте к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Также сообщалось о перехвате 37 украинских беспилотников над Брянской, Калужской, Воронежской, Курской и Белгородской областями в период с 20:00 до 23:00. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью.