Собянин: ликвидированы беспилотники ВСУ, летевшие на Москву

По данным Минобороны РФ, накануне вечером в период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 37 беспилотников ВСУ самолётного типа над российскими регионами. 25 из них нейтрализованы над Брянской областью, ещё пять беспилотников уничтожили в Калужской области, три — в Воронежской, по два — над Курской и Белгородской областями.