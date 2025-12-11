Собянин: ликвидированы беспилотники ВСУ, летевшие на Москву

Российские военные уничтожили беспилотные летательные аппараты, летевшие на российскую столицу, проинформировал Сергей Собянин.
Мэр Москвы уточнил, что на месте падения работают специалисты.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в Telegram, сообщение опубликовано в 23:41 мск.
В 00:13 мск Собянин сообщил о втором дроне ВСУ. В 00:43 стало известно о ещё двух ликвидированных БПЛА.
«Силами ПВО Минобороны ликвидированы два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, накануне вечером в период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 37 беспилотников ВСУ самолётного типа над российскими регионами. 25 из них нейтрализованы над Брянской областью, ещё пять беспилотников уничтожили в Калужской области, три — в Воронежской, по два — над Курской и Белгородской областями.
Накануне днём мэр Москвы Сергей Собянин заявил о пяти ликвидированных беспилотниках ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над росссийскими регионами. 16 из них ликвидировали в Брянской области, ещё два — в Калужской области.