В Тюменской области пресекли незаконный провоз животных на границе с Казахстаном

С начала 2025 года инспекторы Россельхознадзора на пункте «Казанское» в селе Ельцово (Тюменская область) пресекли попытки провоза без надлежащих документов крупной партии животных, рыб и птиц. За этот период специалисты проверили свыше тысячи транспортных средств и не допустили к обороту более 75 тонн продукции, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.