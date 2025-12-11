Ограничения в Шереметьево привели к задержке рейсов между Тюменью и Москвой

«Рейс SU 1503 Тюмень — Москва, Шереметьево. Вылет по расписанию 06:55, расчетное 07:55. Задерживается», — указано на информационной странице аэропорта. Также задержан рейс SU 1502 из столицы в Тюмень, который должен был прилететь в 05:55. На данный момент указано что воздушный борт прибудет в 06:20.