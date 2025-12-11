Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения в Шереметьево привели к задержке рейсов между Тюменью и Москвой

В аэропорту Рощино в Тюмени перенесен вылет рейса SU 1503 авиакомпании «Аэрофлот» в Москву. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта Тюмени. По расписанию самолет должен был отправиться в столичный аэропорт Шереметьево 11 декабря в 06:55.

На данный момент вылет из Рощино в Шереметьево перенесли на один час.

В аэропорту Рощино в Тюмени перенесен вылет рейса SU 1503 авиакомпании «Аэрофлот» в Москву. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта Тюмени. По расписанию самолет должен был отправиться в столичный аэропорт Шереметьево 11 декабря в 06:55.

«Рейс SU 1503 Тюмень — Москва, Шереметьево. Вылет по расписанию 06:55, расчетное 07:55. Задерживается», — указано на информационной странице аэропорта. Также задержан рейс SU 1502 из столицы в Тюмень, который должен был прилететь в 05:55. На данный момент указано что воздушный борт прибудет в 06:20.

Ночью 11 декабря московский аэропорт Шереметьево временно ввел ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, пояснив, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.