Ещё в трёх аэропортах России ввели ограничения на полёты

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Пресс-служба Росавиации объяснила это необходимостью обеспечения безопасности полетов. В аэропорту задерживаются 20 рейсов из-за атаки украинских БПЛА: 13 — на вылет, 7 — на посадку. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате четырёх беспилотных летательных аппаратов на подлёте к городу.
