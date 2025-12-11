Временные ограничения на полёты введены во Внуково и Домодедово

«Аэропорты Внуково, Домодедово. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Ранее расчёты противовоздушной обороны РФ сбили два беспилотника, летевших на Москву. За ночь сбито уже четыре БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов. Из-за беспилотников в аэропорту Шереметьево были задержаны 20 рейсов: на вылет задерживаются 13 рейсов, а на посадку — 7 самолётов.
