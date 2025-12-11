Еще два главных аэропорта Москвы закрыли небо

UPD: в 00:17 временный запрет на работу аэропорта Внуково снят, работа продолжается в штатном режиме. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Информацию распространила пресс-служба авиагавани. Пассажиров просят следить за онлайн-табло в терминале или через официальный чат-бот.