Еще два главных аэропорта Москвы закрыли небо

Введен временный запрет на полеты в двух ключевых столичных аэропортах. Об этом сообщили в Росавиации.

Аэропорты Внуково и Домодедово прекратили прием и отправку рейсов.

«Аэропорты ВНУКОВО, ДОМОДЕДОВО. Действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — оповестил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

UPD: в 00:17 временный запрет на работу аэропорта Внуково снят, работа продолжается в штатном режиме. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Информацию распространила пресс-служба авиагавани. Пассажиров просят следить за онлайн-табло в терминале или через официальный чат-бот.