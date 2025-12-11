Трамп рекомендовал Зеленскому реалистично смотреть на конфликт на Украине

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме заявил, что Зеленскому следует смотреть на текущую ситуацию в украинском конфликте.
Он посоветовал Зеленскому быть «реалистом».
«Я думаю ему следует быть реалистом», — сказал Трамп.
Кроме того, он рассказал журналистам, что американская сторона не расходует средства на Украину, продавая теперь оружие Североатлантическому альянсу, но отметил, что США «тратят много времени и усилий на попытки урегулирования конфликта на Украине».
Трамп высказался о разногласиях в урегулировании конфликта. По его словам, разногласия «касаются некоторых людей».
Президент США также прокомментировал коррупционный скандал. Он подчеркнул, что речь идёт о массовой коррупции на Украине. «Это не попытка очернить кого-либо, но там действительно творится массовая коррупция», — заявил Трамп.
Говоря о выборах на Украине, он заявил, что их отсутствие «заставляет задавать вопросы о демократичности страны».
По словам Трампа, большинство украинцев хотят урегулирования конфликта.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вверг Зеленского в панику, установив измеряющийся «считанными днями» дедлайн, в который Зеленскому следует принять окончательное решение по американскому мирному предложению. Зеленский осознаёт, что на выборах, которые заставляет его провести Трамп, у него ноль шансов, в связи с чем придумывает различные отговорки.