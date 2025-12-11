Им не хватало воздуха. Как Эминем, Бекхэм, Че Гевара и Кеннеди отбивали астму каждый день

В период Кубинской революции тяжесть его астмы становилась проблемой. Во время длительных переходов ему приходилось останавливаться, чтобы отдышаться. Несмотря на это, соратники отмечали его невероятную волю и умение продолжать путь после приступов. Легендарный команданте никогда не использовал болезнь как оправдание для снижения нагрузки и требовал к себе того же отношения, что и к остальным бойцам.