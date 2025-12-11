Ричмонд
Взрывы прогремели в Тульской области, работают расчёты ПВО

В Тульской области, в частности, над Тулой и городом Алексин, прогремели взрывы. По предварительным данным, системы ПВО отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на местных жителей.

Источник: Life.ru

По словам очевидцев, было слышно от 5 до 7 взрывов, также наблюдались вспышки в небе и звук мотора. Данных о пострадавших или разрушениях нет. В регионе объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.

Параллельно ВСУ предпринимают попытки атаковать Московскую область. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силами ПВО Министерства обороны уничтожено уже пять беспилотных летательных аппарата, следовавших в направлении Москвы. В трёх аэропортах Москвы введены ограничения на полёты. В Шереметьево задержано около 20 рейсов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

