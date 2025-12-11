Авария на теплосети задела больше тысячи екатеринбуржцев

Авария произошла вечером 10 декабря.
В Екатеринбурге ночью 10 декабря произошла авария на системе теплоснабжения в одном из районов города. От этого пострадали 1491 человек. В том числе авария затронули одну школу и детсад, рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Нарушено теплоснабжение в семи многоквартирных жилых домах, с населением 1491 человек (из них 372 ребенка), 2 социально-значимых объекта — 1 д/с, 1 школа. Работы осуществляет аварийно-восстановительная бригада АО “ЕТК” в составе 10 человек и 4 единиц техники», — заявили спасатели.
При этом обратный трубопровод все еще остается в работе, поэтому горячая вода поступает в дома. Отмена занятий не понадобится. По сообщению спасателей, понижение температуры внутри жилых помещений до 18 градусов произойдет в 7 утра. На месте трудятся 13 рабочих.