В Москве прошёл форум «Вместе победим!», собравший более тысячи ветеранов СВО

Ранее в Москве завершился Пятый Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который проходил со 2 по 5 декабря в Национальном центре «Россия». Событие объединило более 20 тысяч человек из всех регионов России и 47 стран мира — лидеров добровольчества, благотворительности и социального партнёрства. Об итогах мероприятия сообщили в пресс-службе «Росмолодёжи».