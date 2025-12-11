Ричмонд
Несколько авиарейсов от Челябинска до Москвы и обратно задерживаются

В Челябинске задерживаются несколько авиарейсов до Москвы. С опозданием ожидаются и самолеты из столичных аэропортов. Об этом сообщается в онлайн-табло челябинского аэропорта.

«Задерживается два рейса “Челябинск-Москва” (ДР 6568 и СУ 1093) до аэропорта “Шереметьево”. Также с задержкой ожидаются рейсы из Москвы в Челябинск (ДР 6567 и СУ 1092)», — сообщается в онлайн-табло челябинского аэропорта «Курчатов».

По предварительным данным, задержка составит около часа. В московских аэропортах «Внуково» и «Домодедово» также введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из соображений безопасности. По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, ПВО Минобороны сбили один БПЛА, летевший на столицу.

Ранее в челябинском аэропорту уже фиксировались массовые задержки рейсов. Так, 15 ноября сдвигалось по времени отправление и прибытие самолетов в Москву, Хургаду, Санкт-Петербург, Краснодар у ряда авиакомпаний, а 11 ноября рейсы «Азимута» из Минеральных Вод и обратно были перенесены примерно на шесть часов.

