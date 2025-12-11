В Сети назвали самую смешную фотографию 2025 года

Автор снимка, британский фотограф Марк Мет Коэн, рассказал, что сделал фотографию во время экспедиции в горы Вирунга в Руанде. Он и его коллеги отправились туда, чтобы поснимать горилл, и в итоге вышли на семейную группу приматов Амахоро. По словам Коэна, взрослые мирно собирали пищу, а малыши играли неподалёку; один детеныш особенно выделялся — он прыгал, кувыркался и демонстрировал поразительную гибкость.