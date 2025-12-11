В Сети назвали самую смешную фотографию 2025 года

Победителем конкурса Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2025 стала работа под названием «Дай пять» — кадр с молодым детенышем гориллы, который жюри признало самой забавной фотографией года. Об этом сообщили на официальном сайте конкурса.
Автор снимка, британский фотограф Марк Мет Коэн, рассказал, что сделал фотографию во время экспедиции в горы Вирунга в Руанде. Он и его коллеги отправились туда, чтобы поснимать горилл, и в итоге вышли на семейную группу приматов Амахоро. По словам Коэна, взрослые мирно собирали пищу, а малыши играли неподалёку; один детеныш особенно выделялся — он прыгал, кувыркался и демонстрировал поразительную гибкость.
Фотограф отметил, что наблюдать за такой живой и дружелюбной семейной сценой было настоящим удовольствием. Ему удалось запечатлеть на снимке лёгкость и задор маленькой гориллы, благодаря чему фото и заслужило международное признание.
Ранее фотограф Вим ван ден Хевер из Намибии сделал снимок редкой коричневой гиены-призрака в разрушенном городе Колманскоп и получил награду «Фотограф дикой природы года» на конкурсе, который в 61 раз организовал Музей естественной истории в Лондоне.