Стал известен средний размер социальной пенсии в России

РИА Новости: средний размер социальной пенсии составит 16,6 тысячи рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Средний размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей в 2026 году, подсчитало РИА Новости по открытым данным.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») рассказал РИА Новости, что социальную пенсию в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля.

Согласно расчетам РИА Новости, после этой даты размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей.

Социальную пенсию назначают нетрудоспособным россиянам по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца в ситуации, когда человек не наработал необходимый страховой стаж и минимальную сумму пенсионных баллов.

