Иммунолог предупредил об опасной связи между обезболивающими и астмой

Согласно международной классификации болезней, данный синдром выделен как отдельное заболевание — «Нестероидный противовоспалительный препарат-индуцированная респираторная болезнь». Чаще всего симптомы появляются у взрослых в возрасте 30−40 лет, у женщин чуть чаще, чем у мужчин. У пациентов с астмой аспириновая триада встречается примерно у 10−15%, а при наличии полипов в носу — у более трети.