Российский вратарь Сафонов и украинский защитник Забарный вместе вышли на поле в ЛЧ

Этот случай стал первым с 2022 года, когда российский и украинский футболисты вместе играли за клуб из топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция). Предыдущим подобным примером было совместное выступление россиянина Алексея Миранчука и украинца Руслана Малиновского за итальянскую «Аталанту».