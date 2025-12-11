Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский вратарь Сафонов и украинский защитник Забарный вместе вышли на поле в ЛЧ

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов за французский «Пари Сен-Жермен» одновременно вышли на поле российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный.

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов за французский «Пари Сен-Жермен» одновременно вышли на поле российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный.

Сафонов начал игру с первых минут, а Забарный появился на поле после перерыва, выйдя на замену в поединке против испанского «Атлетика».

Этот случай стал первым с 2022 года, когда российский и украинский футболисты вместе играли за клуб из топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция). Предыдущим подобным примером было совместное выступление россиянина Алексея Миранчука и украинца Руслана Малиновского за итальянскую «Аталанту».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Интер» в матче Лиги чемпионов.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.