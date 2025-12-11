Российский вратарь Сафонов и украинский защитник Забарный вместе вышли на поле в ЛЧ

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов за французский «Пари Сен-Жермен» одновременно вышли на поле российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный.
Сафонов начал игру с первых минут, а Забарный появился на поле после перерыва, выйдя на замену в поединке против испанского «Атлетика».
Этот случай стал первым с 2022 года, когда российский и украинский футболисты вместе играли за клуб из топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция). Предыдущим подобным примером было совместное выступление россиянина Алексея Миранчука и украинца Руслана Малиновского за итальянскую «Аталанту».
