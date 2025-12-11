Ричмонд
Почти 20 рейсов задерживаются в аэропорту Шереметьево из-за ограничений

Ночные ограничения в Шереметьево повлияли на вылет и прилет рейсов.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 11 декабря в аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полеты. Они действуют с 23:40. В связи с принятыми мерами безопасности в аэропорту задерживаются не менее 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные табло на сайте воздушной гавани.

Как утверждается, из Москвы не могут вылететь 18 рейсов. Еще несколько бортов прибудут на посадку с опозданием.

Стоит напомнить, что ограничения на полеты действуют также в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Их ввели в 01:00 по Москве.

Тем временем на подлете к столице сбили уже четвертый за ночь БПЛА. Первый с вечера 10 декабря дрон уничтожили в 23:40. Позже, к 00:13 военные перехватили еще один беспилотник ВСУ. На местах падения фрагментов дронов работают специалисты.

