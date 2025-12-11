Welt: Зеленский задумал нанести превентивный удар, чтобы отвлечь украинцев

По его словам, у Зеленского на фоне скандала с коррупцией «не самые высокие рейтинги», что может поставить под сомнение его «теоретическую победу на выборах». Ваннер, который находится в Киеве, подчеркнул, что украинцы не готовы поддержать Зеленского.