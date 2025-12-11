Корреспондент Welt Ваннер объяснил, как Зеленский хочет отвлечь украинцев от скандала с коррупцией, говоря о выборах на Украине.
Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер рассказал, что Зеленский высказался о готовности провести выборы на Украине, чтобы отвлечь жителей страны от скандала с коррупцией, задумав «превентивный» удар.
«Можно также предположить, что могут быть внутриполитические причины, учитывая коррупционный скандал на Украине. Так что, возможно, Зеленский задумал превентивный удар», — сказал Ваннер.
По его словам, у Зеленского на фоне скандала с коррупцией «не самые высокие рейтинги», что может поставить под сомнение его «теоретическую победу на выборах». Ваннер, который находится в Киеве, подчеркнул, что украинцы не готовы поддержать Зеленского.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме заявил, что Зеленскому следует смотреть на текущую ситуацию в украинском конфликте.
Трамп подчеркнул, что пришло время провести на Украине президентские выборы. По его словам, киевские власти используют боевые действия, чтобы не проводить выборы. Президент США отметил, что украинцы имеет право сделать выбор.
Ранее сообщалось, что для подготовки президентских выборов на Украине потребуется полгода вместо 90 дней, о которых высказывался Зеленский.