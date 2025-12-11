Всю себя посвятила помощи фронту

На юго-западе Москвы прошел форум «СВО. Женский взгляд». Здесь своими историями поделились те, кто помогает фронту и жителям новых регионов.
К своей деятельности многие волонтеры относятся как к обычному делу, нередко пожимая плечами на вопрос о том, как они решили бросить все свои силы на поддержку солдат. Немного подумав, в ответ произносят уже привычное «не могли иначе».
Так произошло и с руководителем отделения Всероссийского благотворительного проекта «Золотые руки Ангела» в Мытищах Татьяной Кузнецовой.
— У меня просто не было возможности оставаться в стороне. Понимание того, что происходит и почему, не давало просто сидеть и ждать, когда все закончится, — сказала Татьяна. — Поэтому я нашла организацию «Золотые руки Ангела».
Волонтеры проекта, по словам Кузнецовой, занимаются практически всем: шьют одежду, плетут маскировочные сети, собирают средства на покупку техники и медикаментов.
— Обратная связь от наших бойцов — самое ценное, что можно сейчас получить. Однажды мне прислали видеосообщение, в котором боец ВС рассказал, что три часа с сослуживцами лежал в лесополосе, скрываясь от дронов. Но его не заметили, потому что на нем была маскировочная накидка, сделанная нашими волонтерами, — говорит Татьяна. — Ребята замерзли, простыли, но выжили!
Татьяна Кузнецова посвятила всю себя Родине. После открытия подразделения «Золотых рук Ангела» в Мытищах она уволилась с работы, сфокусировавшись на помощи фронту, раненым и гражданским.
Своей историей поделилась и Людмила Трусевич, открывшая в 2022 году группу помощи «Гвардия Земли». Ее волонтерский путь начался с изготовления окопных свечей.
— Корни растут из небольшой деревни за Сергиевым Посадом. Там с прихожанами местного храма мы начали делать окопные свечи. Потом вместе с мужем мы стали изготавливать фронтовые носилки, которые также пользуются спросом, — говорит Людмила. — Как-то так получилось, что постепенно к нам начали присоединяться люди. Наше производство расширилось. Стали изготавливать разные виды носилок, нижнее белье, госпитальные подушечки. В 2023 году мы начали в Москве плести маскировочные сети.
Теперь список помощи «Гвардии Земли» так просто не перечислить, ведь начинается он от малых талисманов и карманных икон, а заканчивается военной техникой. С каждым днем волонтеры объединения придумывают, изготавливают и закупают что-то новое.
— Сейчас у нас появились противотепловизионные зонты. Они выглядят как обычные, но сверху мы декорируем их под внешнюю природную среду, — сказала Людмила.
Все волонтеры разные: со своим характером, проблемами. Но одно их объединяет наверняка — большое доброе сердце и воля к Победе.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Виктория Шатова, глава муниципального округа Зюзино, организатор форума «СВО. Женский взгляд»:
— У каждого бойца есть мама, жена, сестра или дочь. Им крайне важно понимать, что за их плечами стоит женщина, которая верит, любит и ждет его домой. Если не знать, что за бойцом есть надежный тыл, семья, то, наверное, Родину защищать будет сложнее. На форуме собрались волонтеры всего юго-запада, некоторых округов Москвы, чтобы объединить усилия и поделиться опытом друг с другом.