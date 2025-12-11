Всю себя посвятила помощи фронту

— Обратная связь от наших бойцов — самое ценное, что можно сейчас получить. Однажды мне прислали видеосообщение, в котором боец ВС рассказал, что три часа с сослуживцами лежал в лесополосе, скрываясь от дронов. Но его не заметили, потому что на нем была маскировочная накидка, сделанная нашими волонтерами, — говорит Татьяна. — Ребята замерзли, простыли, но выжили!