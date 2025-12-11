Семьи бойцов готовят подарки своим защитникам

В столичном Центре поддержки участников СВО и членов их семей стартовала четырехнедельная предновогодняя программа.
Уже по традиции перед праздником в Центре поддержки проходит особенный марафон — серия мастер-классов и культурных мероприятий для взрослых и детей. Текущая неделя посвящена подведению итогов года и переосмыслению семейных традиций. Участники уже написали письма Деду Морозу, а в ближайшие дни будут создавать украшения из природных материалов, а также семейные фотоколлажи.
— Сегодня мы с дочкой делали маленьких красивых снеговичков, — рассказывает «Вечерней Москве» и показывает результат совместной работы Ольга Никитина (фамилия изменена по просьбе героя. — «ВМ»).
Ее муж, участник СВО, сражался с националистами в составе одного из подразделений «Ахмата». Их дочь Светлана вместе со своей мамой посещает различные мероприятия и активности, которые проходят в Центре поддержки участников СВО и членов их семей.
— Мы уже побывали на нескольких творческих мастер-классах: написание открыток, создание подставок для чашек из алмазной мозаики, — отмечает Ольга Никитина.
Всю эту неделю в рамках предновогоднего марафона участники будут учиться расписывать елочные игрушки, изготавливать открытки, свечи и адвент-календари (подарочный календарь с сюрпризами. — «ВМ») и многое другое. В течение следующей недели они создадут сказочных персонажей и освоят искусство красивой и качественной упаковки подарков. Завершится марафон кулинарными мастер-классами, где семьи приготовят десерты.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Татьяна Зоря, заместитель директора Центра поддержки участников СВО и членов их семей:
— В декабре уже традиционно мы проводим в центре предновогодний марафон. Мы стараемся создать теплую атмосферу уюта и праздника каждому — участнику СВО или же члену его семьи. В особенности для детей. Программа марафона разнообразна и уникальна.