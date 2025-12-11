Семьи бойцов готовят подарки своим защитникам

Уже по традиции перед праздником в Центре поддержки проходит особенный марафон — серия мастер-классов и культурных мероприятий для взрослых и детей. Текущая неделя посвящена подведению итогов года и переосмыслению семейных традиций. Участники уже написали письма Деду Морозу, а в ближайшие дни будут создавать украшения из природных материалов, а также семейные фотоколлажи.