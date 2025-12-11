Россиянка застряла между паромом и пирсом в Таиланде и получила открытый перелом

В Таиланде, на юге Паттайи, 60-летняя гражданка России получила серьезную травму ноги при попытке подняться на пассажирский паром. Инцидент произошел в момент, когда судно еще не до конца причалило и продолжало качаться на воде.
Туристка попыталась ступить на борт, но из-за движения парома потеряла равновесие и оказалась зажатой между бортом судна и пирсом. В результате происшествия она получила тяжелую травму голеностопного сустава, которую квалифицировали как открытый перелом. Пострадавшую немедленно доставили в госпиталь для оказания медицинской помощи, передает издание Khaosod English.
Ранее в Египте испанская туристка провалилась вглубь 4000-летней Ломаной пирамиды, упав с высоты 80 метров. Она шла по узкому коридору и поскользнулась на деревянном настиле. Прибывшим на место спасателям пришлось искать женщину в полной темноте, духоте и пыли внутри пирамиды, но благодаря крикам пострадавшей о помощи они смогли ее найти. Всего поисковая операция заняла несколько часов.
Российские туристы переломали ноги в 9D-кинотеатре в Китае, работники приняли их крики за восторг. Во время сеанса в зале сломалось несколько подвижных кресел. В чем отличие 9D-кинотеатра от обычного, насколько они популярны и безопасны в России, разбиралась «Вечерняя Москва».