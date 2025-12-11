Россиянка застряла между паромом и пирсом в Таиланде и получила открытый перелом

Ранее в Египте испанская туристка провалилась вглубь 4000-летней Ломаной пирамиды, упав с высоты 80 метров. Она шла по узкому коридору и поскользнулась на деревянном настиле. Прибывшим на место спасателям пришлось искать женщину в полной темноте, духоте и пыли внутри пирамиды, но благодаря крикам пострадавшей о помощи они смогли ее найти. Всего поисковая операция заняла несколько часов.