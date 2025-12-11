Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: все московские аэропорты работают с ограничениями

В ночь на 11 декабря четыре московских аэропорта временно прекратили прием и выпуск рейсов.

Источник: Комсомольская правда

Столичные аэропорты временно не принимают и не выпускают рейсы. Меры безопасности действуют во всех четырех воздушных гаванях — Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковском. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.

Так, воздушная гавань Шереметьево работает с ограничениями с 23:50 10 декабря. Спустя час на прием и выпуск закрыли аэропорты Домодедово и Внуково. Кроме того, меры безопасности действуют еще в восьми региональных воздушных гаванях.

«Аэропорт ЖУКОВСКИЙ (Раменское). ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Между тем вблизи Москвы сбили уже не менее десяти БПЛА за ночь. Первый дрон сбит в 23:40. О повреждениях и жертвах официальных сообщений не поступало.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше