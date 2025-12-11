Росавиация: все московские аэропорты работают с ограничениями

Столичные аэропорты временно не принимают и не выпускают рейсы. Меры безопасности действуют во всех четырех воздушных гаванях — Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковском. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
Так, воздушная гавань Шереметьево работает с ограничениями с 23:50 10 декабря. Спустя час на прием и выпуск закрыли аэропорты Домодедово и Внуково. Кроме того, меры безопасности действуют еще в восьми региональных воздушных гаванях.
«Аэропорт ЖУКОВСКИЙ (Раменское). ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Между тем вблизи Москвы сбили уже не менее десяти БПЛА за ночь. Первый дрон сбит в 23:40. О повреждениях и жертвах официальных сообщений не поступало.