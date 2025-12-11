Стало известно, сколько россияне хотят потратить на подарки к Новому году

Тем временем Дед Мороз привёз в Кремль главную новогоднюю ёлку страны. Вот как это было: вечером 10 декабря к Спасским воротам Кремля подъехал автопоезд — фура с массивным прицепом, на которых погрузили вековую ель. За два дня до этого ее спилили в Рузском округе — в Дороховоском лесничестве. Подробнее о том, как это было, читайте здесь на KP.RU.