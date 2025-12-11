Ричмонд
Стало известно, сколько россияне хотят потратить на подарки к Новому году

Большинство россиян хотят потратить на новогодние подарки до 10 тыс рублей.

Источник: Комсомольская правда

Большинство россиян в преддверии Нового года намерены потратить на подарки родным и близким не более 10 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследования холдинга «Ромир».

Планку в 10 тысяч рублей не намерены превышать 70 процентов россиян, причём 21 процент планирует уложиться в сумму до 5000 рублей.

При этом два процента считают возможным накупить подарков на сумму более чем в 30 000 рублей.

Опрос показал также, что более половины россиян будут наряжать ёлку и использовать новогодний декор для дома. Не планируют украшать дом к празднику только 14 процентов опрошенных.

Если вы ещё не знаете, что подарить близким на Новый год, загляните сюда на KP.RU. Мы собрали всевозможные идеи, чем порадовать детей и взрослых.

Тем временем Дед Мороз привёз в Кремль главную новогоднюю ёлку страны. Вот как это было: вечером 10 декабря к Спасским воротам Кремля подъехал автопоезд — фура с массивным прицепом, на которых погрузили вековую ель. За два дня до этого ее спилили в Рузском округе — в Дороховоском лесничестве. Подробнее о том, как это было, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что в кабинете Путина в Кремле появилась новогодняя елка, украшенная красными и золотыми игрушками.